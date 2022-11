Anzeige

Biathlon Weltcup 22/23: Alle Infos mit Favoriten, TV-Übertragungen, Herrmann-Wick & Doll Alles Wichtige zum Biathlon-Weltcup

Biathlon-Asse kritisieren neue Punkteregelung

Zum 46. Mal duellieren sich die weltbesten Biathleten im Weltcup um die Krone in Einzel- und der Gesamtwertung. SPORT1 hat alles Wissenswerte zur neuen Saison.

Am Dienstag beginnt im finnischen Kontiolahti die 46. Saison im Biathlon-Weltcup.

In diesem Winter sind neun Weltcup-Stationen geplant, hinzu kommen die Weltmeisterschaften im Februar in Oberhof. Das Finale findet ab 13. März am berühmten Holmenkollen in Oslo statt. (SERVICE: Weltcup-Kalender)

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zum Biathlon-Weltcup 2022/23.

Welche Rennen finden in Deutschland statt?

Anders als im Vorjahr wird in Deutschland nur ein Weltcup ausgetragen. Diesmal geht es nicht wie gewohnt zum Auftakt des Kalenderjahres in Oberhof um Punkte, sondern in der Chiemgau-Arena von Ruhpolding (11. bis 15. Januar).

Wie gewohnt ist die World Team Challenge, das Mixed-Event in der Schalker Arena, am 28. Dezember nicht Teil des Weltcups.

Was ist der Saison-Höhepunkt?

Dass die Biathletinnen und Biathleten nicht in Oberhof ins neue Jahr starten, hat einen guten Grund: Erstmals seit 2012 in Ruhpolding findet wieder eine Heim-WM statt, diesmal in der thüringischen Kleinstadt. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Bemerkenswert: Die Ergebnisse der Wettkämpfe vom 8. bis 19. Februar fließen nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein, das gab es zuletzt 1993. (SERVICE: Weltcupstände)

Mit welchen Chancen starten die Deutschen?

Auf Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, die im Dezember 34 Jahre alt wird, ruhen auch im Herbst ihrer Karriere die größten deutschen Hoffnungen. Auch Franziska Preuß ist in Top-Form für Podestplätze gut. Dahinter gibt es viele Fragezeichen, Staffel-Bronzemedaillengewinnerin Vanessa Hinz muss sich zunächst im IBU-Cup bewähren. (NEWS: Weltcup-Team ohne Hinz)

Bei den Männern, die in Peking medaillenlos blieben, führt Benedikt Doll (32) das Aufgebot an. Dahinter lauern einige Talente, von denen aber eher noch keine Top-Platzierungen zu erwarten sind. Im Kampf zurück an die Spitze setzt der DSV auch auf das Know-how von Disziplin-Trainern aus Norwegen und Slowenien.

Wer sind die Favoriten?

Hinter der dreifachen Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen liegt ein durchwachsener Sommer, auf den Start in Kontiolahti verzichtet sie angeschlagen. Die Favoritenrolle geht zunächst an die zweitbeste Frau der Vorsaison, die Schwedin Elvira Öberg, die 2021/22 ihre ersten Siege einfuhr. Auch ihre ältere Schwester Hanna könnte im Kampf um die Spitze mitreden. (BERICHT: Die Party, die zum Alptraum wurde)

Bei den Männern greift Johannes Thingnes Bö, viermaliger Goldmedaillengewinner von Peking, nach seiner vierten großen Kristallkugel. Als seine größten Konkurrenten gelten Vorjahressieger Quentin Fillon Maillet (Frankreich), die Norweger Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad Christiansen sowie Sebastian Samuelsson (Schweden).

Was gilt es noch zu beachten?

Änderungen im Wertungssystem: In dieser Saison gibt es im Gesamtweltcup keine Streichergebnisse mehr. So soll sichergestellt werden, dass nach dem letzten Rennen definitiv der Athlet oder die Athletin mit den meisten Punkten an der Spitze steht. Deshalb gibt es künftig mehr Punkte für den Sieg (90 statt 60) und die Abstände auf den weiteren Plätzen werden größer (75 und 60 statt 54 und 48). (SERVICE: Alle Rennen im SPORT1-Liveticker)

So bewerten die DSV-Athleten den Russland-Ausschluss

Sportler und Offizielle aus Russland und Belarus bleiben nach einem Beschluss des Weltverbands IBU aus dem September vorerst weiterhin von allen Biathlon-Wettbewerben ausgeschlossen. (NEWS: „Bastarde!“ Russland schimpft auf IBU)

Wo wird Biathlon übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich wie bisher bei den Übertragungen ab, das Erste startet am Dienstag, 29. November, in Kontiolahti. Die einstigen deutschen Erfolgsgaranten Arnd Peiffer und Erik Lesser agieren künftig als Experten-Duo.

Auch Eurosport überträgt weiterhin alle Weltcups.

