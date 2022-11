Bale sieht Wales gegen England nicht chancenlos

Im "Battle of Britain" am Dienstag gegen England sieht der walisische Rekord-Nationalspieler Gareth Bale sein Team nicht als krassen Außenseiter.

Im "Battle of Britain" am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen England sieht der walisische Rekord-Nationalspieler Gareth Bale sein Team nicht als krassen Außenseiter. "Natürlich gehören die Engländer zu den WM-Favoriten, aber jeder hat auch Schwächen", sagte der Kapitän am Montag. Für den 33-Jährigen ist es das 111. Länderspiel.