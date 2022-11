Mexikos Box-Star Alvarez droht Messi

Heftige Drohung in Richtung von Argentiniens Fußball-Ikone Lionel Messi (35) von Mexikos Box-Star Saul "Canelo" Alvarez. Dieser reagierte auf ein Video aus der argentinischen Kabine nach dem 2:0-Vorrundensieg gegen El Tri am vergangenen Samstag, als scheinbar auf einem auf dem Boden liegenden mexikanischen Trikot von den Südamerikanern herumgetrampelt wurde.

Der einstige argentinische Weltklassestürmer Sergio "Kun" Agüero nahm Messi bei Twitter dagegen in Schutz: "Herr Canelo, such nicht nach Entschuldigungen und Problemen, Sie wissen offenbar nichts über Fußball und was nach dem Spiel in einer Umkleidekabine passiert." Die Trikots würden immer auf dem Boden liegen, denn sie seien durchgeschwitzt.