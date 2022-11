DFB: Berti Vogts fordert mehr Mittelstürmer in der Bundesliga - Füllkrug als Vorbild

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts fordert nach Niclas Füllkrugs wichtigem WM-Treffer mehr klassische Mittelstürmer in der Fußball-Bundesliga.

„Das ist doch eine gute deutsche Tradition, denken wir an Uwe Seeler, Gerd Müller, Horst Hrubesch, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann oder auch Oliver Bierhoff“, schrieb der 75-Jährige in seiner WM-Kolumne in der Rheinischen Post (Montagausgabe).