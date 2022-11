WM 2022: MagentaTV zeigt Konferenz der Grupppenfinals

MagentaTV bietet zu den Gruppenfinals der Fußball-WM in Katar zusätzlich zu den Einzelspielen eine Konferenz an.

MagentaTV bietet zu den Gruppenfinals der Fußball-WM in Katar zusätzlich zu den Einzelspielen eine Konferenz an. Den Startschuss liefert am Dienstag die Gruppe A, in der Ecuador (4 Punkte) um 16.00 Uhr auf Senegal (3 Punkte) trifft, zeitgleich spielen die Niederlande (4 Punkte) gegen den punktlosen Gastgeber Katar. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)