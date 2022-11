WM 2022: Deutschland vs. Spanien zeigt, wo Musiala spielen muss - Taktikanalyse

Spanien gilt zumindest im Nationalmannschaftsfußball als bestes Ballbesitzteam, weshalb Bundestrainer Hansi Flick die Spielmacher der Iberer so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen wollte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Gerade Jamal Musiala presste einige Male nach vorn durch und musste sich entsprechend auf David Raum verlassen, der in diesen Situationen nachschob.

Insgesamt gelang es Deutschland in der ersten Halbzeit erstaunlich gut, Spaniens Ballbesitzspiel zu neutralisieren.

Dass der defensive Ansatz von Flick notwendig war, wurde in der 62. Minute überdeutlich. Denn einmal war Busquets für den Bruchteil einer Sekunde frei und schon entstand eine Kettenreaktion über Jordi Alba, Dani Olmo und mit Álvaro Morata als Torschützen zum 1:0 für Spanien.

Musiala in der Mitte effektiver

Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit das Mittelfeldtrio Kimmich, Goretzka und Gündogan auch in den kommenden Partien zusammen zum Einsatz kommen sollte. Die gestrige Formation war vor allem reaktiv gewählt und dem Gegner geschuldet.

In den meisten anderen Spielen, selbst gegen Top-Nationen, hat Deutschland in der Regel über 50 Prozent Ballbesitz und muss selbst die Spielgestaltung vornehmen. Die Ballzirkulation im Zentrum kann über diese drei technisch versierten und relativ pressingressistenten Spieler gestärkt werden, allerdings wäre eine Folge, dass Jamal Musiala auf der Außenbahn spielen muss.

Musiala sollte jedoch im Zentrum aufgeboten werden. Das deutsche Offensivspiel kam gegen Spanien erst richtig in Fahrt, als der 19-Jährige nach den ersten deutschen Wechseln in der 70. Minute in die Mitte gezogen wurde.