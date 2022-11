WM 2022: Xherdan Shaqiris irre WM-Statistik gibt der Schweiz Hoffnung

Xherdan Shaqiri ist für die Schweizer Nationalmannschaft von enormer Bedeutung. Kein anderer Eidgenosse ist an so vielen Toren bei Welt- und Europameisterschaften beteiligt wie der 31-Jährige.

Der 31-Jährige ist an 50 Prozent der vergangenen 24 Tore der Schweiz bei WM- und EM-Spielen direkt beteiligt. Acht Tore schoss der Schweizer selbst, viermal gab er die Vorlage. Damit konnte Shaqiri nun bei drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften entweder ein Tor oder einen Assist beisteuern. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Shaqiri für die Schweiz unentbehrlich

Seine erste Weltmeisterschaft bestritt der Spieler von Chicago Fire 2010, als er nur zwölf Minuten zum Einsatz kam. 2014 startete schließlich seine großartige Statistik. In Brasilien steuerte der 31-Jährige drei Tore in vier Spielen bei. 2018 folgten ein Tor und ein Assists in Russland. (DATEN: WM-Spielplan 2022)