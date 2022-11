FC Basel: Vogel neuer Sportdirektor in Basel

Heiko Vogel wird neuer Sportdirektor in Basel © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der ehemalige Nachwuchstrainer von Fußball-Rekordmeister Bayern München Heiko Vogel wird Sportdirektor beim Schweizer Topklub FC Basel. Wie der Verein am Montag bekannt gab, tritt der 47-Jährige ab 1. Januar 2023 seinen neuen Posten an. Der gebürtige Pfälzer Vogel war bereits von Sommer 2009 bis Oktober 2012 zuerst als Assistenztrainer und dann als Cheftrainer in Basel tätig.