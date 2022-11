Darts: Hopp verpasst Darts-WM erneut - Tourkarte weg

Für Max Hopp gibt es auch in diesem Jahr kein Weihnachten im Ally Pally. Der Deutsche vergibt auch die letzte Chance auf das begehrte Ticket für die Darts-WM in London. Die Tour-Karte ist ebenfalls weg.

Die frühere deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp ist am vorzeitigen Tiefpunkt seiner Karriere angekommen.

Der 26-Jährige aus Idstein scheiterte am Montag auch beim letzten Qualifikationsturnier für die WM und wird den Saisonhöhepunkt im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1 ) wie im Vorjahr verpassen. Damit verliert Hopp seine Tourkarte, die Spielberechtigung für die meisten Events des Weltverbandes PDC. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Der Junioren-Weltmeister von 2016 schied beim Turnier in Barnsley, bei dem die letzten drei WM-Tickets vergeben werden, nach dem 4:6 gegen den Engländer Ryan Joyce bereits in der ersten Runde aus. Noch am Samstag hatte Hopp im Finale beim Qualifikationsevent für westeuropäische Profis die Weltmeisterschaft nur knapp verpasst. (NEWS: WM-Drama um Hopp: „Es tut weh!“)