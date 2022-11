WM 2022: Klinsmann rechtfertigt umstrittene Aussagen: "Habe viele iranische Freunde"

Klinsmann will „Dinge beruhigen“

Bereits am Sonntag zeigte sich der 58-Jährige dann gesprächsbereit und kündigte den Versuch an, "die Dinge zu beruhigen". Klinsmann brachte zum Ausdruck, dass er "nie" Queiroz oder "die iranische Bank kritisiert", sondern nur ihr "emotionales Verhalten" beschrieben habe, "das in gewisser Weise sogar bewundernswert" sei.