Ecuador wohl mit Torjäger Valencia ins Gruppenfinale

„Enner hat Knieprobleme, aber er ist okay“, sagte Gustavo Alfaro am Montag in Doha. Der Trainer ließ aber offen, ob Valencia, der alle drei bisherigen Tore der Südamerikaner bei dieser WM erzielt hat, am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) in der Startelf stehen wird.

"Er hat ein großes Herz und will in jeder großen Schlacht dabei sein", sagte Alfaro und unterstrich die herausragende Bedeutung des Kapitäns für das ecuadorianische Team: "Er ist so wichtig für uns und will unbedingt dabei sein. Ich glaube an ihn."