WM 2022: Spektakulärer Schlagabtausch - Kamerun und Serbien trennen sich 3:3

Serbien schenkt 3:1-Führung her

„Ich habe mir gestern das Spiel von Marokko angesehen und sie hatten so viel Intensität im Spiel. Ich habe meinen Teamkollegen gesagt: Geht raus und zeigt euren Willen und eure Zielstrebigkeit. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Leider hat es nur zu einem Remis gereicht, aber wir müssen diese Mentalität beibehalten“, sagte Aboubakar, der in der 55. Minute eingewechselt wurde.

Onana-Eklat kurz vor Anpfiff

Strahinja Pavlovic (45.+1), Sergej Milinkovic-Savic (45.+3) und Aleksandar Mitrovic (53.) hatten die Serben zuvor komfortabel in Führung geschossen, nachdem Jean-Charles Castelletto (29.) für das erste Turniertor der Kameruner verantwortlich war. Mit jeweils einem Punkt sind beide Teams im Gruppenfinale am Freitag zum Siegen verdammt.

Den Kamerunern fehlte überraschend ihr Stammkeeper Andre Onana , der kurz vor dem Spiel aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden war. Unruhe gab es aber auch bei den Serben: Nach dem Auftakt gegen Brasilien (0:2) war ein Foto einer nationalistischen Fahne in der Kabine aufgetaucht , auf der auch die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben abgebildet waren - die FIFA ermittelt.

Kamerun kam immer besser ins Spiel - und belohnte sich: Castelletto schob den Ball nach einer Ecke am zweiten Pfosten ein und erzielte damit das erste Turniertor seines Teams. Doch die stark besetzten Serben drehten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch groß auf: Erst glich Pavlovic nach einem ruhenden Ball aus, dann stellte Milinkovic-Savic aus 18 Metern das Spiel auf den Kopf.

Mitrovic, der kurz vor der Pause das 3:1 auf dem Fuß hatte (45.+3), machte es nach dem Seitenwechsel am Ende einer tollen Kombination besser. „Es stimmt, dass wir in der Phase, als wir die Kontrolle hatten, zu viele Fehler in der Defensive gemacht haben. Diese Fehler haben uns den Sieg gekostet“, sagte Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic: „Das war komplett unnötig, wir sind frustriert. Wir müssen nun sehen, was Brasilien und die Schweiz machen. Wir haben die Chance, aber wir scheinen es zu mögen, den schwierigen Weg zu gehen.“