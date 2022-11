Leichtathletik-WM: Discovery sichert sich Übertragungsrechte

Frankfurt am Main (SID) - Das Unternehmen Warner Bros. Discovery, zu dem auch der TV-Sender Eurosport zählt, hat sich die Übertragungsrechte für die Leichtathletik-WM 2023 gesichert. Wie der Konzern am Montag mitteilte, ermöglicht die Vereinbarung "die Übertragung der achttägigen Veranstaltung auf nicht-exklusiver Basis in über 45 Ländern in ganz Europa".