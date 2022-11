Trotz drohendem Militärdienst: Faker unterschreibt drei weitere Jahre bei T1!

Lee „Faker“ Sang-hyeok hat sich entschieden! Der G.O.A.T. von League of Legends bleibt seiner alten Liebe treu und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei T1. Damit wird der Koreaner vermutlich auch seine Karriere in Korea beenden.

Weder FlyQuest noch Team Liquid heißen die Teams, für die Lee „Faker“ Sang-hyeok in Zukunft spielen wird. Stattdessen unterschreibt der „Greatest Of All Time“ erneut einen langjährigen Vertrag bei seinem Jugendclub T1.