Kevin-Prince Boateng offenbart Zukunftspläne - und dass Messi nicht sein bester Mitspieler war

„Vielleicht werde ich ja einmal Trainer in der Bundesliga“

„Die letzten Wochen habe ich voll Lust, Trainer zu werden“, erklärte Boateng im WM-Doppelpass mit einem Lachen. Seine Zukunftspläne geht Boateng dabei gewohnt selbstbewusst an.

„Ich habe viele Trainer gesehen, und ich denke ich kann es auch oder ich kann es sogar besser“, meinte der Hertha-Spieler. Damit sorgte Boateng für Lachen und Beifall in der Runde. „Vielleicht werde ich ja irgendwann einmal Trainer in der Bundesliga“, hofft der Ex-Nationalspieler Ghanas.

Für seinen jetzigen Trainer, Sandro Schwarz, hatte Boateng allerdings nur lobende Worte parat. „Der Sandro Schwarz macht das schon sehr, sehr gut“, sagte Boateng. „Und das sagt einer, der fast gar nicht spielt“, betonte der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison in der Bundesliga auf sieben Einsätze kam.

Effenberg bestärkt Boateng

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg bestärkte Boateng in seinem Vorhaben. „Ich denke das passt, weil er ist ja auch eine Persönlichkeit. Er war ja maßgeblich daran beteiligt letztes Jahr, dass Hertha die Klasse gehalten hat“. Er glaube daher, dass Boatengs Pläne „die richtige Entscheidung“ seien.

Boateng: Dieser Erfolg „war wie der Gewinn einer Meisterschaft“

Boateng, der in seiner Karriere schon viel herumgekommen ist, plauderte zudem noch aus dem Nähkästchen. Seine größten sportlichen Erfolge hatte der 35-Jährige nicht etwa auf seinen Stationen in Spanien oder Italien erlebt, sondern in Deutschland.