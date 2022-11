WM 2022: Diesmal lag Flick goldrichtig - zwei klare Stammplatz-Empfehlungen! Kommentar von Patrick Berger

Ein Sieg gegen den Weltranglisten-31. aus Costa Rica, ein Sieg der Spanier gegen Japan – so lautet die simple Rechnung für das K.o.-Runden-Ticket! Eine wichtige Erkenntnis, die für das dritte Gruppenspiel am Donnerstag Mut macht: Die Mannschaft kann es doch! (EINZELKRITIK: Zweimal die Fünf - aber Joker stechen)

Teamgeist als Erfolgsrezept

Flick beweist goldenes Händchen

Der Bayern-Star, der seine Knieproblemen überwunden hat, war der heimliche „Man of the Match“. Er machte viel Dampf auf der rechten Seite und spielte deutlich auffälliger als sein Kollege Serge Gnabry in den beiden bisherigen Spielen. Sané hat zweifelsohne gezeigt, dass er in die Startelf gehört.