Sportwetten: Brasilien klarer Favorit gegen die Schweiz

Weiterhin spannend bleibt es in Gruppe A, wo Ecuador und die Niederlande punkt- und torgleich an der Spitze stehen. Während die Elftal in ihrem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag mit einer Siegquote von 1,18 mit dem bereits ausgeschiedenen Gastgeber Katar (Quote 16,00) laut bwin keine Probleme haben dürfte, erwarten die Buchmacher zwischen den Südamerikanern (Quote 2,40) und Gegner Senegal (Quote 3,10) eine deutlich ausgeglichenere Partie.