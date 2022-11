WM 2022: „Ich bin ein Wunder“ - Die Wahnsinns-Geschichte um Kameruns Nationaltrainer Rigobert Song!

Rigobert Song will bei der Weltmeisterschaft in Katar mit Kamerun viel erreichen. Dass er überhaupt an der Seitenlinie stehen kann, ist ein Wunder.

„Ich bin ein Wunder“, sagt der ehemalige Verteidiger über sich selbst. Rund sechs Jahre ist es nun her, dass der damals 40-Jährige in seinem Haus zusammengebrochen war. Schlaganfall!

Damals wurde Song in ein künstliches Koma versetzt und für eine Operation nach Paris geflogen. Knapp zwei Monate später, kurz vor Weihnachten, meldete er sich in einem Interview mit der L‘Équipe zurück. Zurück im Leben. Das Erstaunliche: Der 46-Jährige war praktisch ohne Folgeschäden davongekommen.

Song musste an toten Kollegen denken

Der ehemalige Verteidiger des FC Liverpool weiß, dass er großes Glück hatte. „Mein Blutdruck lag bei 25. Alles in meinem Kopf explodierte“, sagte er, als er an den verhängnisvollen Tag von 2016 zurückdachte: „Zum Glück bin ich auf die Seite gefallen und meine Zunge hing heraus.“ Er habe an seinen einstigen Mitspieler Marc-Vivien Foé denken müssen, der 2003 bei einem Länderspiel in Lyon auf dem Spielfeld gestorben war. (BERICHT: So kam es zur Tragödie um Foé)