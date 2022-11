Özil-Protest beim Spanien-Spiel

Sie trugen traditionelle katarische Gewänder, hielten sich den Mund zu - und Fotos oder gezeichnete Porträts von Mesut Özil in die Luft: Der stumme Protest einiger Fans beim WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) gibt Rätsel auf.

Während der Begegnung hielten die Männer ein gutes Dutzend Plakate in den Händen, die Porträts mit einem zwinkernden Özil zeigten. Andere hatten Fotos des Weltmeisters von 2014 dabei, die diesen beim Jubeln im damaligen WM-Trikot abbildeten. Ein weiterer Fan ging mit einem riesigen Plakat des im deutschen Shirt reklamierenden Özil über die Tribüne im Al-Bayt-Stadion und hielt sich ebenfalls den Mund zu.

Die Nationalspieler hatten mit ihrer "Mund zu"-Geste vor dem Auftaktspiel gegen Japan beklagt, in der Debatte um die "One Love"-Binde von der FIFA zum Schweigen gebracht worden zu sein. In der Causa Özil rund um die WM 2018 dagegen war wiederum der DFB vielfach kritisiert worden.