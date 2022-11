WM 2022: Zuschauertief? DFB-Team sorgt gegen Spanien für Rekordquote

Das ZDF verzeichnete am Sonntag mit 17,05 Millionen Fans beim 1:1 zwischen Deutschland und Spanien eine Rekordquote im Verlauf der WM in Katar.

