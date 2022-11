Sane wieder bereit für Startelf

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane fühlt sich nach überstandenen Knieproblemen bei der WM in Katar wieder bereit für die Startelf.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane fühlt sich nach überstandenen Knieproblemen bei der WM in Katar wieder bereit für die Startelf. „Dem Knie geht es besser. Ich denke schon, dass ich wieder von Anfang an spielen kann“, sagte der 26-Jährige nach seinem starken Auftritt als Joker beim 1:1 gegen Spanien bei Sport1. „Wichtiger Punkt! Wir sind da!“, schrieb Sane in den Sozialen Medien.