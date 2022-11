WM 2022: Leon Goretzka überrascht mit Aussage nach DFB-Remis gegen Spanien

Nach dem DFB-Remis gegen Spanien sorgte Leon Goretzka mit einer Aussage für Verwunderung im ZDF-Studio. Prangert der Bayern-Star hier fehlende Leidenschaft bei der Auftakt-Pleite gegen Japan an?

Lässt Leon Goretzka hier durchblicken, was seiner Meinung nach der Grund für die Auftakt-Pleite gegen Japan war?

Dabei deutete er an, dass ihm beim verpatzten Auftakt gegen Japan unter anderem die Stimmung der Ersatz-Bank fehlte - gegen Spanien war diese für ihn jedoch ausschlaggebend.

Goretzka fordert: „Das muss die Erkenntnis sein vom heutigen Spiel“

„Ich hoffe, dass bei allen die Erkenntnis da ist, dass es nur so funktionieren kann - egal, was man für eine Qualität im Kader hat. Das muss die Erkenntnis sein vom heutigen Spiel“, forderte Goretzka, der dem deutschen Spiel mit seiner Physis guttat, viele Zweikämpfe gewann, fleißig nach hinten arbeitete und sich in der SPORT1-Einzelkritik die Note 2,5 verdiente. (Einzelkritik: Rüdiger der Boss - zwei Verteidiger fallen ab)