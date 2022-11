Darts: Van Gerwen gewinnt WM-Generalprobe

Michael van Gerwen hat die Generalprobe für die Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) gewonnen.

Michael van Gerwen hat die Generalprobe für die Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) gewonnen. Der 33 Jahre alte Niederländer setzte sich am Sonntag im Endspiel der Players Championships Finals in Minehead gegen den Engländer Rob Cross auch dank eines Neundarters mit 11:6 durch.