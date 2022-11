WM 2022 Katar: Leroy Sané gibt Update zu Knieproblemen nach DFB-Remis gegen Spanien

„Dem Knie geht es besser. Ich denke schon, dass ich wieder von Anfang an spielen kann“, sagte der 26-Jährige nach dem 1:1-Unentschieden gegen Spanien bei SPORT1 . (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Sané war in der 70. Minute für Ilkay Gündogan ins Spiel gekommen, sorgte direkt für Wirbel auf dem Feld. In der 83. Minute war er am Ausgleich durch Niclas Füllkrug beteiligt. SPORT1 vergab die Note 2.