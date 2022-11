WM 2022: Füllkrug bewahrt Deutschland gegen Spanien vor nächster WM-Pleite!

Niclas Füllkrug bewahrt den DFB vor der nächsten WM-Pleite. In einer umkämpften und von hoher Intensität geprägten Partie gehen die Spanier zunächst in Führung, ehe Joker Füllkrug für den verdienten Ausgleich sorgt.

In einer umkämpften und von hoher Intensität geprägten Partie waren die Spanier in der ersten Halbzeit überlegen, ehe das DFB-Team im zweiten Durchgang aufdrehte. Deutschlands vermeintlicher Führungstreffer von Antonio Rüdiger wurde im ersten Durchgang nachträglich vom VAR einkassiert (40.).

Mit besserer Chancenverwertung wäre für Deutschland sicherlich mehr drin gewesen. Joshua Kimmich (57.) und Jamal Musiala (74.) scheiterten aus aussichtsreichen Positionen am spanischen Schlussmann Unai Simón.

Flick setzt Schlotterbeck und Havertz auf die Bank!

Hansi Flick nahm im Vergleich zur Japan-Blamage zwei Veränderungen vor und ließ Nico Schlotterbeck und Kai Havertz zunächst auf der Bank platznehmen, während Leon Goretzka und Thilo Kehrer in die Anfangsformation rückten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Neuer verhindert Rückstand durch Glanztat - VAR kassiert DFB-Führung

Das Spiel startete direkt mit einem Knall, als Dani Olmo vom linken Strafraumeck auf Manuel Neuers Kasten abzog, der deutsche Kapitän den Ball aber noch an die Latte lenken konnte (6.). Mit seinem 18. WM-Einsatz zog Neuer außerdem mit den Rekordhaltern gleich. Sepp Maier (Deutschland) und Claudio Taffarel (Brasilien) standen auch jeweils 18-mal bei einer WM im Tor

Spanien blieb aber die spielbestimmende Mannschaft, hatte durch Alba (21.) und Torres (35.) aber keine zwingenden Gelegenheiten. Und plötzlich ging Deutschland durch einen Kopfball von Rüdiger in Führung (40.), doch der Jubel währte nur kurz, nach Überprüfung wurde korrekt auf Abseits entschieden, ehe es in die Halbzeit ging. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Morata trifft zur Spanien-Führung - Füllkrug kontert

Aus der Halbzeit kam die DFB-Elf gut, ließ aber die Kaltschnäuzigkeit vermissen - Kimmich scheiterte aber aus vielversprechender Position an Simón (57.), während Spanien sich auf der Gegenseite belohnte, für die der frisch eingewechselte Álvaro Morata nach einer flachen Alba-Hereingabe aus kurzer Distanz zur Führung einnetzte (62.).

Flick antwortete mit einem Dreifach-Wechsel und brachte Leroy Sané, Lukas Klostermann und Niclas Füllkrug in die Partie, was durchaus fruchtete. Erst verpasste Füllkrug eine Musiala-Flanke im Strafraum (73.), dann spielte Sané Musiala frei, der jedoch frei vor dem Tor an Simón scheiterte und nicht zum besser positionierten Füllkrug querlegte (74.).