Biathlon-Superstar traut deutschem Aushängeschild Überraschendes zu

Bö: „Man weiß nie, was Doll und die Deutschen können“

„Man weiß nie, was Doll und die Deutschen können“, sagt Bö in einem im Interview mit der französischen Tageszeitung Le Dauphine - er traut dem Sprint-Weltmeister von 2017 also weitere Überraschungs-Coups zu.

Der Dominator greift nach seiner Auszeit wieder voll an

Nun greift Bö wieder voll an und präsentierte sich bei der Vorbereitung in bestechender Form für den Weltcup-Start kommende Woche. (SERVICE: Biathlon-Kalender)

„Ich habe viel zu Hause in meinem Keller trainiert“, berichtet Bö: „Ich habe sehr gut gearbeitet und jetzt ist es an der Zeit mich etwas auszuruhen, um am Dienstag in guter Form zu sein.“