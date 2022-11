WM 2022: Kramaric schießt Davies und Co. aus WM-Turnier

Die Nordamerikaner kassierten gegen Kroatien eine 1:4-Niederlage - und das obwohl der Bayern-Star den Außenseiter bereits in der 2. Minute in Führung gebracht hatte. Für die Kanadier war es der erste WM-Treffer überhaupt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Nach dem frühen Rückstand drehte Kroatien aber auf und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause. Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric (36.) und Marko Livaja (44.) drehten den Spieß noch in der ersten Hälfte um. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Kanada baut nach furiosem Start schnell ab

Dem Spiel ging eine kleine Kontroverse der Trainer voraus. Nach Kanadas unglücklicher Auftaktniederlage gegen Belgien (0:1) hatte John Herdman in der Ansprache an seine Mannschaft den Satz „We‘re going to f*** Croatia“ (Wir werden Kroatien f*****) verwendet. Vatreni-Coach Zlatko Dalic erfuhr davon - und war keineswegs erfreut: „Wir respektieren jeden, also erwarten wir auch von unseren Gegnern, dass sie uns respektieren.“