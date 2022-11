Transfermarkt: Messi wohl vor Wechsel zu Beckham-Klub! PSG-Abgang naht

Wechselt Lionel Messi in die MLS? Daraus könnte wohl bald Realität werden! (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Nach Informationen der englischen Times steht der Argentinier wohl kurz vor einem Wechsel zu Beckham-Klub Inter Miami, wo er zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte gemacht werden soll.

In Miami besitzt der 35-Jährige bereits ein Haus, außerdem betonte er schon im vergangenen Jahr, dass es immer sein Traum gewesen sei, eines Tages in den USA zu spielen.

WM 2026: Messi käme zum perfekten Zeitpunkt

Ausschlaggebend bei diesem Wechsel soll David Beckham, Teilhaber der amerikanischen Franchise sein, der als Botschafter für die WM in Katar einen direkten Draht zu den katarischen PSG-Besitzern hat.

Da die Weltmeisterschaft 2026 in den USA sowie in Kanada und Mexiko ausgetragen wird, käme Messis Ankunft zur rechten Zeit und könnte dazu beitragen, die Position der MLS in der amerikanischen Sportlandschaft zu verbessern.