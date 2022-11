Abgang bei Eintracht Frankfurt - Deshalb geht Ben Manga zum FC Watford

Die Erfolge von Eintracht Frankfurt in den vergangenen sechseinhalb Jahren sind eng mit Ben Manga verbunden. Auch wenn der Vertrag bei seinem neuen Klub noch nicht unterschrieben ist, so steht der Wechsel zum FC Watford fest. In den kommenden Tagen sollte Klarheit herrschen.

Watford sichert sich Dienste von Manga

Das Vertrauen in ihn war groß. Die Triumphe in DFB-Pokal und Europa League sind schließlich auch dem guten Auge des früheren Profis zu verdanken gewesen. Und sie haben seinen Wert auf dem Markt steigen lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Eintracht-Verantwortlichen und der Mann aus Äquatorial-Guniea haben sich in final sehr gut verlaufenden Gesprächen auf eine Auflösung des Kontrakts geeinigt. Sie wollen Manga nach seinen großen Verdiensten für den Klub keine Steine in den Weg legen. Die Adresse Watford ist auch ohne Champions League im Gepäck eine hochattraktive.

Krösche und Manga hatten verschiedene Scoutingansätze

Die Hornets belegen in der zweiten englischen Liga den vierten Platz und haben die direkten Aufstiegsplätze eins und zwei (sieben und fünf Punkte Rückstand) im Blick, sie wollen sich in Zukunft in der Premier League etablieren. Mit Manga, der in Frankfurt respektvoll Perlentaucher genannt wurde, sieht Eigentümer Gino Pozzo große Chancen, dieses ambitionierte Vorhaben zu erreichen.