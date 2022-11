Bayern-Star Davies erzielt erstes WM-Tor Kanadas

Alphonso Davies hat das erste WM-Tor in der Geschichte der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft erzielt. Der Star von Bayern München traf am Sonntagabend im zweiten Gruppenspiel gegen Vizeweltmeister Kroatien bereits in der zweiten Minute zum 1:0.

Die Nordamerikaner nehmen in Katar erst zum zweiten Mal überhaupt an einer WM-Endrunde teil. Zum Auftakt hatte es ein unglückliches 0:1 gegen Belgien gegeben, Davies einen Handelfmeter verschossen. Bei der ersten Teilnahme vor 36 Jahren in Mexiko war der Außenseiter mit null Toren und null Punkten in der Vorrunde ausgeschieden.