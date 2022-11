WM 2022: "Hatte ein Problem mit Gündogan" - Stefan Effenberg über DFB-Team

Basler mit deutlicher Kritik an Kimmich

Stefan Effenberg spricht in seiner SPORT1-Kolumne über den Fehlstart der deutschen Nationalmannschaft und das vorentscheidende Duell mit Spanien. Nicht nur eine Personalie und die Debatte um die One-Love-Binde treiben den Experten um.

Die Spanier sind offensiv sehr gut aufgestellt, das musst du erst mal verteidigen. Ich bin mir auch sicher, dass du da nicht so viele Chancen wie gegen Japan bekommst. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Effenberg: „Warum hat Flick Musiala runtergenommen?“

Viele hatten sich nach dem ersten deutschen Auftritt in Katar ja gefragt: Warum hat Bundestrainer Hansi Flick Jamal Musiala runtergenommen? Antwort: Weil der das Zeichen dafür gegeben hatte und angeschlagen war.

DFB wie Wackelpuding - So schaut's aus!

Im Endeffekt haben wir uns selbst bestraft mit der Niederlage, weil wir das zweite Tore nicht gemacht haben. Wir haben es selbst in der Hand, ich bin aber für eine Systemumstellung.

„Wir haben es selbst in der Hand“

Also zwei Viererketten hintereinander. Das ist für mich entscheidend gegen Spanien, um ihnen so keine Luft und Raum zu geben.

Aber was die Debatte um die One-Love-Binde angeht: Die Binde war nicht der Grund, weshalb wir gegen Japan verloren haben - das ist ja totaler Quatsch.

Wirbel um PK und Spielerfrauen

Und dann war da ja noch die Sache mit der Teilnahme an einer rund 100 Kilometer entfernten Pressekonferenz am Vortag des Spanien-Spiels, an der dann nur Flick teilnahm und kein deutscher Spieler.