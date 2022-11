DEL: München festigt Tabellenführung

Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 24. Spieltag gefestigt.

Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 24. Spieltag gefestigt. Das Team von Trainer Don Jackson schlug Aufsteiger Löwen Frankfurt am Sonntag 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) und hat nun 53 Punkte auf dem Konto.