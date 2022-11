Kombination: Schmid bleibt nach Aufholjagd in Gelb

Kombinierer Julian Schmid hat auch am dritten Tag des Saisonauftakts im finnischen Ruka die Gesamtführung im Weltcup erfolgreich verteidigt und reist im Gelben Trikot zur zweiten Station nach Lillehammer. Der Aufsteiger aus Oberstdorf belegte am Sonntag in einem turbulenten Massenstart-Wettbewerb nach einer Aufholjagd auf der Schanze Platz fünf und sicherte sich damit den Gesamtsieg bei der "Ruka-Tour". Der Norweger Jarl Magnus Riiber feierte am Sonntag seinen 51. Weltcupsieg.