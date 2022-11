WM 2022: Marokko besiegt Belgien dank Ex-Bundesligaspieler Sabiri

Belgien verliert sein zweites WM-Gruppenspiel. Ex-Bundesligaspieler Abdelhamid Sabiri bringt Marokko in Führung. In Deutschland hat der Offensivspieler keinen guten Ruf.

Am zweiten Gruppenspieltag hat es bei der WM in Katar die nächste Überraschung gegeben. Belgien verlor seine Partie gegen Marokko mit 0:2 (0:0). Für Marokko trafen Ex-Bundesliga-Profi Abdelhamid Sabiri per direktem Freistoß (73.) und Zakaria Aboukhlal (92.). (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Baumgart mit vernichtendem Sabiri-Urteil

Baumgart sagte in aller Deutlichkeit: „Ich hatte nie das Gefühl, dass Hamid unserer Mannschaft in irgendeiner Form geholfen hat. Hamid arbeitet für keine Mannschaft, er arbeitet nur für sich.“ Sein vernichtendes Fazit über den damals 22-Jährigen: „Im Nachhinein war es ein Fehler, dass wir ihn geholt haben.“

Marokko-Held streikt beim 1. FC Nürnberg

VAR erkennt Treffer ab

Von Beginn an gestaltete sich ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams gingen nicht das hohe Risiko, aber spielten sich trotzdem gute Torchancen heraus. Das größte Highlight im ersten Durchgang gab es in der Nachspielzeit. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

In der zweite Hälfte das gleiche Bild. Die größte Chance hatte Sofiane Boufal per Weitschuss. Sein Versuch ging nur Zentimeter am Tor vorbei. Der eingewechselte Sabiri ließ anschließend seine Landsleute ausrasten, als sein Freistoß aus spitzem Winkel den Weg ins Tor fand. Marokkos zweiten Treffer erzielte Aboukhlal in der 92. Minute nach Vorlage von Ziyech.