Olympiasiegerin Hennig beim Saisonstart in starker Form

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat sich schon beim Start in den WM-Winter in ganz starker Verfassung präsentiert.

Erst auf den letzten Kilometern gingen Hennig, die in der Saisonvorbereitung mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte, ein wenig die Kräfte aus. Dennoch war sie mit Platz 13 vor Victoria Carl (14.) die beste deutsche Läuferin. Zusammen hatten Hennig und Carl im Februar in Peking sensationell Olympia-Gold im Teamsprint geholt.

Den Saisonauftakt beherrschten die Schwedinnen: Nach dem Sprinterfolg von Emma Ribom am Freitag machten in den Distanzrennen Ebba Andersson und Frida Karlsson die Siege unter sich aus. Am Samstag gewann Andersson den Zehner vor Karlsson, am Sonntag setzte sich Karlsson souverän mit 33,3 Sekunden Vorsprung durch. Hennig lag 1:28,1 Minuten zurück.