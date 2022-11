Formel 1: Red Bull-Chef Horner mit Spitzen gegen Ferrari und Mercedes

Christian Horner äußert sich zur Kritik an seinem Rennstall in dieser Saison und reagiert gereizt - auch mit Spitzen gegen Mercedes und Ferrari.

Besonders in diesem Jahr sei es schlimm gewesen, fügte der Teamchef an. Mit Max Verstappen stellte der Rennstall zum zweiten Mal in Folge den Weltmeister, der Niederländer kürte sich in diesem Jahr bereits frühzeitig zum Champion. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)