Skispringen: Wellinger stark - Geiger erlebt Rückschlag

Weltmeister Stefan Kraft mit seinem 26. Weltcup-Erfolg und der Norweger Halvor Egner Granerud, der zum 15. Mal siegte, lagen mit 304,5 Punkten am finnischen Polarkreis gleichauf an der Spitze. Granerud hatte in der Qualifikation den keine 24 Stunden alten Schanzenrekord des Vortagessiegers Anze Lanisek (Slowenien) auf 150,5 m gesteigert. Dritter wurde der Japaner Naoki Nakamura (294,9). Der Pole Dawid Kubacki behauptete mit Platz sechs die Führung im Gesamtweltcup.

Geiger (Oberstdorf) hingegen, der am Vortag mit Platz sechs für das erste deutsche Top-10-Ergebnis in dieser Saison gesorgt hatte, erlitt einen Rückschlag und verpasste im vierten Saisonspringen zum zweiten Mal das Finale. Dabei hatte der 29-Jährige am frühen Sonntagmorgen noch Platz zwei in der Qualifikation belegt.