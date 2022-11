Regenbogen- „Importeurin“ Fischer kritisiert FIFA

Frankfurt am Main (SID) - Regenbogen-„Importeurin“ Nilla Fischer (38) hat den Fußball-Weltverband FIFA für das WM-Verbot der „One Love“-Armbinde kritisiert. „Die FIFA überschreitet leider oft Grenzen ? auch in diesem Fall“, sagte die schwedische Ex-Nationalspielerin, die während ihrer Zeit beim VfL Wolfsburg die Regenbogenbinde in Deutschland populär gemacht hat, in der Bild am Sonntag.