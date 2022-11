WM 2022: Fit? Sané-Entscheidung vor Spanien-"Endspiel" gefallen

Entsprechend bedeutet das noch nicht automatisch, dass der Offensivspieler bereit für einen Einsatz als Einwechselspieler ist. Beim Abschlusstraining am Samstag war zwar soweit alles in Ordnung. Nach SPORT1 -Informationen besteht allerdings noch Unsicherheit, wie das Knie beim Anschwitzen reagieren wird. Ein Einsatz ist demnach nicht final gesichert.

Felix Fischer, Kerry Hau und Patrick Berger (v.l.) sind die SPORT1-Reporter vor Ort bei der WM in Katar

Deutschland zittert um Sané

Sané hatte das deutsche Auftaktspiel bei der WM in Katar gegen Japan (1:2) wegen Knieproblemen verpasst. Am Samstagabend nahm er am Abschlusstraining für die Begegnung mit Spanien teil. (DATEN: WM-Spielplan 2022)