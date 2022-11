WM 2022: Deutschland - Spanien, Kanada, Belgien live im TV, Stream, Ticker

Wer kommt vorzeitig weiter, wer muss sich schon verabschieden? Am Sonntag wird es bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht nur für Deutschland ernst.

Auch Gruppengegner Costa Rica steht schon mit dem Rücken zur Wand, genauso wie die kanadische Nationalmannschaft in der Gruppe F. Bevor die DFB-Auswahl am Abend das WM-Aus abwenden will (ab 20 Uhr im LIVETICKER), stehen noch drei weitere Spiele auf dem Programm.