WM 2022 Katar heute LIVE: DFB-Team startet in Endspiel-Tag! Spanien - Deutschland im TV, Stream, Ticker

„Ich werde mir nochmal Gedanken machen nach dem Abschlusstraining“, sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag in Doha zu seiner Aufstellung: „Morgen bin ich sicher schlauer.“

„Du brauchst einen Kimmich im Mittelfeld“, sagte der Vizeweltmeister von 2002 bei MagentaTV vor dem zweiten deutschen WM-Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntagabend. Nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) droht der DFB-Auswahl das zweite WM-Vorrundenaus in Folge.

„Ich war in mehreren Spielen gegen Spanien dabei. Im Finale 2008 und im Halbfinale 2010. Da haben wir jeweils verloren. Das ist aber Vergangenheit. Wir schauen jetzt einfach, dass wir Spanien in der Zukunft, also morgen, besiegen“, erklärte Flick auf der offiziellen Pressekonferenz am Samstag.