WWE Survivor Series: Dramatische Wendung in der größten Story der Liga

Sami Zayn rettet Roman Reigns vor Niederlage

Die seit Wochen und auch im Lauf der Show mit diversen Backstage-Segmenten vorangetriebene Erzählung spitzte sich am Ende zu, als Owens den seit über 800 Tagen als Champ regierenden Reigns in die Enge trieb und nach seinem Spezialmanöver Stunner kurz vor dem Pinfall hatte.

Im letzten Moment fiel Zayn dem Ringrichter in den Arm und verhinderte, dass er bis drei durchzählte. Als Owens seinen langjährigen Weggefährten Zayn danach zur Rede stellte, ging der noch weiter: Er verpasste seinem kanadischen Landsmann einen Schlag in die Weichteile und seinen Finisher Helluva Kick. Reigns‘ Neffe Jey Uso entschied den Kampf gegen das „Team Brutes“ (Owens, Drew McIntyre, Sheamus, Butch, Ridge Holland) dann für die Bloodline, indem er Owens einen Frog Splash verpasste und pinnte.

Dass Jey das Ende herbeiführte, war logischer Teil der Dramaturgie: Jey wurde in den vergangenen Wochen und Monaten als derjenige dargestellt, der den „Honorary Uce“ Zayn als nervigen Eindringling in die Bloodline ablehnte und nicht mit ihm auskam, was der Gruppierung einige Niederlagen einbrockte. Bei der letzten SmackDown-Ausgabe hatte sich Jeys Skepsis gefestigt, als er ein Gespräch zwischen Zayn und Owens belauschte, in dem Zayn Owens riet, sich gegen die Bloodline zu wenden, ehe sie es tun würde.