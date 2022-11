WM 2022: Mbappé! Frankreichs leiser Leader lässt Taten sprechen

Mit seinen WM-Treffern sechs und sieben schob sich Mbappe in dieser Kategorie am großen Thierry Henry vorbei und schloss mit seinem 31. Länderspieltor sogar zur Ikone Zinedine Zidane auf - mit 23 Jahren. "Er ist ein Leader, auch wenn er nicht viel spricht. Er nimmt das Publikum immer mit", sagte Deschamps, dessen Power-Offensive die immensen Verletzungssorgen von Les Bleus vergessen macht.

"Wir haben einen guten Teamgeist und brauchen diesen auch für alles, was noch kommt", so der Nationaltrainer. Vom Vorrundenaus und dem Fluch des Titelverteidigers? Dank Mbappe keine Spur.

So ist Mbappé nicht aufzuhalten

Nachdem vor vier Jahren in Russland der Stern des Stürmers von Paris Saint-Germain endgültig aufgegangen war, steht Mbappe in Katar bereits bei drei Treffern.

Am Samstag traf er erst nach starkem Doppelpass mit Theo Hernandez per Flachschuss (61.) und später per Oberschenkel (86.) zum Sieg. In dieser Form ist der teuerste Fußballer der Welt von keiner Mannschaft zu halten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)