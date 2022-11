Davis Cup: Deutschland-Bezwinger Kanada steht im Finale - gelingt Historisches?

Zwei Tage nach dem Sieg gegen die deutsche Mannschaft bezwangen die Kanadier im Halbfinale auch Italien 2:1. Im Endspiel am Sonntag (13.00 Uhr) treffen die Nordamerikaner auf den 28-maligen Sieger Australien.

Den entscheidenden Punkt sicherte das Doppel Felix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil mit einem 7:6 (7:2), 7:5 gegen Matteo Berrettini/Fabio Fognini. Zuvor hatte Lorenzo Sonego die Italiener durch ein 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:4 gegen Denis Shapovalov in Führung gebracht.

Finalgegner Australien hatte sich in einem Krimi am Freitagabend gegen Kroatien durchgesetzt. Im Doppel machten Max Purcell/Jordan Thompson mit 6:7 (3:7), 7:5, 6:4 gegen das Weltklasse-Duo Nikola Mektic/Mate Pavic den Einzug in das Finale perfekt.