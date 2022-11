WM 2022: Genialer Messi erlöst Argentinien und wendet Gruppen-Aus gegen Mexiko ab!

Argentinien hat das vorzeitige Gruppen-Aus gegen Mexiko abgewendet und mit 2:0 gewonnen! Spielentscheidend war „La Pulga“ selbst, der das Heft des Handelns im zweiten Durchgang in die eigene Hand nahm.

WM: Messi zieht mit Maradona gleich

Es war ein Spiel im Zeichen von Argentinien-Legende Diego Maradona, dessen zweiter Todestag sich am vergangenen Freitag jährte und dem Messi in gleich mehreren Statistiken gleichzog. Und das, obwohl in im Vorfeld eine Knöchel-Verletzung plagte.