Nach Sieg gegen Argentinien: Rolls-Royce für Saudi-Spieler

Mohammed bin Salman will Spielern Luxusautos schenken © AFP/POOL/AFP/Rungroj YONGRIT

Die Spieler der saudi-arabischen Nationalmannschaft sollen für ihren Sensationssieg gegen Argentinien (2:1) bei der Fußball-WM in Katar fürstlich entlohnt werden. Wie CNN berichtet, plant Kronprinz Mohammed bin Salman, allen beteiligten Spielern ein Luxusauto der Marke Rolls-Royce zu schenken.

Nach der anschließenden 0:2-Pleite gegen Polen am Samstag kämpft Saudi-Arabien am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) gegen Mexiko um den Einzug ins Achtelfinale. Es wäre der größte Erfolg für den Golfstaat seit dem Einzug in die Runde der besten 16 bei der WM 1994.