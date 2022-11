WM 2022: Neymar zeigt Horror-Fuß

Für Brasiliens verletzten Superstar Neymar ist an eine Rückkehr auf den Platz bei der Fußball-WM in Katar noch nicht zu denken. Der 30-Jährige zeigt bei Instagram seinen Horror-Fuß.

Für Brasiliens verletzten Superstar Neymar ist an eine Rückkehr auf den Platz bei der Fußball-WM in Katar noch nicht zu denken. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der 30-Jährige teilte am Samstagabend auf Instagram Fotos seines weiterhin stark geschwollenen rechten Fußes, der einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel am Montag gegen die Schweiz unmöglich macht. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Neymar laboriert an einer Verletzung am lateralen Bandapparat im rechten Fußgelenk. Der Offensivstar hatte sich in der Partie gegen Serbien am Donnerstag (2:0) bei einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase verletzt und musste ausgewechselt werden.