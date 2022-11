WM 2022: Frankreich bricht Weltmeister-Fluch

Italien, Spanien und Deutschland als Weltmeister raus

Den Startschuss für diese irre Serie gaben die Italiener als Weltmeister von 2006 bei der WM in Südafrika. Vier Jahre später folgte Spanien bei der WM in Brasilien.

Als trauriger Höhepunkt dieser kuriosen Serie scheiterte Deutschland bei der WM in Russland 2018 ebenfalls in der Vorrunde.

Frankreich auf Brasiliens Spuren

Damit ist Frankreich auch das erste Team seit Spanien 2010 mit sechs Siegen in Serie. Den Rekord für die meisten WM-Siege am Stück hält Brasilien. Die Selecao um Ronaldo, Kaká und Co. gewann zwischen 2002 und 2006 elf WM-Spiele in Folge. Die Serie endete im Viertelfinale gegen Frankreich. (DATEN: WM-Spielplan 2022).