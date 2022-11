Anzeige

WM 2022: Tore, Vorlagan, Karten - die Statistiken der WM in Katar Wer wird WM-Torschützenkönig?

Valencia verpatzt Oranje vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Die WM in Katar ist im vollen Gange. Wer schafft es am Ende an der Spitze der Torjägerliste zu stehen und wer wird bester Vorlagengeber?

Seit dem 20. November ist die Weltmeisterschaft in Katar in vollem Gange und es steht die große Frage im Raum, welche Nation sich am Ende die WM-Krone aufsetzen wird. (DATEN: WM-Spielplan 2022).

Doch nicht nur die beste Mannschaft wird am Ende gekürt, sondern auch der beste Torjäger. Welcher Angreifer steht zum Schluss ganz oben auf der Torschützenliste und hat die meisten Treffer auf dem Konto?

WM: Wer holt sich die Torjägerkrone?

Bislang steht ein eher überraschender Name an der Spitze. Mit drei Treffern in zwei Spielen führt der Ecuadorianer Enner Valencia die Liste an. Ihm dicht auf den Fersen sind der Superstar Kylian Mbappé, Brasilianer Richarlison oder auch Oranje-Youngster Cody Gakpo, die neben weiteren Akteuren allesamt zwei Treffer auf dem Konto haben. (NEWS: Alles Wichtige zur WM).

Der beste deutsche Torschütze ist Ilkay Gündogan, der durch sein Elfmetertor den einzigen Treffer für die DFB-Elf markierte.

Für die meisten Treffer bei einer einzigen WM-Endrunde sorgte der Franzose Just Fontaine, der bei der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden 13 Tore erzielt hatte. Dem „Bomber der Nation“ Gerd Müller gelang es bei der WM 1970 zehn Tore zu erzielen und ist damit bester deutscher Torjäger bei einer einzigen WM-Endrunde.

Wer wird bester Vorlagengeber in Katar?

Neben der Tore stehen auch die besten Vorlagengeber im Mittelpunkt des Geschehens. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der Portugiese Bruno Fernandes steht zusammen mit Three-Lions -Stürmer Harry Kane und Theo Hernández aus Frankreich auf dem ersten Platz mit jeweils zwei Assists.