WM 2022: Frankreich durch Mbappé-Doppelpack gegen Dänemark im Achtelfinale!

Nach einem torlosen ersten Durchgang, in dem Frankreich zahlreiche Chancen ausließ, besorgte Mbappé die Führung für Frankreich (61. Min.), jedoch währte diese nur kurz. Denn Dänemark schlug nur kurz danach nach einer Ecke von Christian Eriksen zurück, die Andreas Christensen mit einem wuchtigen Kopfball zum Ausgleich verwertete (68. Min.). (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Kurz darauf scheiterte Jesper Lindström am stark parierenden Hugo Lloris, der den Rückstand der Franzosen mit einer Glanztat verhinderte (73. Min.), jedoch konterte nun Frankreich.

Mbappé auf Level von Zidane und Pelé

„Hochverdient. Sie haben in beiden Spielen gut gespielt und ihre Ambitionen unterstrichen, auch hier wieder weit zu kommen“, meinte Michael Ballack bei Magenta-TV, der jedoch nicht nur Mbappé hervorhob. „Griezmann für mich wieder mit einer überragenden Leistung.“

Griezmann selbst blieb etwas zurückhaltender. „Ich bin sehr stolz, aber es ist eine Teamarbeit. Meine Rolle in diesem Team ist aber natürlich auch wichtig“, erwiderte er angesprochen auf seine sehenswerte Vorlage zum 2:1, stellte aber die Mannschaft in den Vordergrund. „Insgesamt war es eine tolle Teamleistung, mit der wir uns für das Achtelfinale qualifiziert haben.“

Sowohl Mbappé, als auch Griezmann zogen außerdem mit Frankreich-Ikone Zinedine Zidane gleich - Mbappé mit seinem 31. Treffer, Griezmann mit seinem 26. Assist in Trikot der französischen Nationalmannschaft. Für Mbappé war es bereits sein siebtes WM-Tor, wodurch er ebenfalls mit Brasilien-Legende Pelé gleich zog.

Deschamps wechselt Defensive - bis auf Upamecano

Auf der anderen Seite nahm Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand nach dem torlosen Remis gegen Tunesien vier Änderungen vor. Neu in die Anfangsformation rückten dafür Andreas Cornelius, Joachim Andersen, Mikkel Damsgaard und Lindström. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Christensen stoppt Mbappé - Schmeichel glänzt gegen Rabiot

Aus dem daraus resultierenden Freistoß entstand dann die erste Großchance für den amtierenden Weltmeister, Adrien Rabiot scheiterte aber an Kasper Schmeichel (21. Min), Frankreich blieb aber am Drücker.

Jedoch landete die Mehrzahl der Schüsse neben dem Kasten von Schmeichel, sodass die Partie torlos in die Halbzeitpause ging.

Mbappé trifft zur Führung - Christensen kontert

In der zweiten Hälfte erlöste Mbappé seine Mannschaft dann aber, als er nach einem Zuspiel von Theo aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung traf (61. Min.), was England-Legende Gary Lineker zum Schwärmen brachte.

Dänemark gab sich aber nicht auf und schlug postwendend zurück! Nach einer Eriksen-Ecke stieg Christensen am höchsten und köpfte wuchtig an Hugo Lloris vorbei ins Tor (68. Min.). Dänemark war plötzlich wieder voll im Spiel und hatte durch Lindström, der an einem stark parierenden Lloris scheiterte, sogar die Chance auf die Führung (73. Min.).